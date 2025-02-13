鴻海認與日產股東接觸 冀合作非併購

日本兩大車廠本田（Honda）與日產（Nissan）合併談判破裂，市場聚焦在早前表示有意收購日產的iPhone主要生產商台灣鴻海集團。鴻海董事長劉揚偉昨日證實，確實有跟該兩日本車廠，並與日產的股東法國的雷諾汽車（Renault）接觸，惟補充雖有談及日產股權，但強調併購不會是最主要目的，期望與上述3間車廠以合作為主。

他表示，冀與日本車廠的合作會朝向CDMS（委託設計製造服務）模式發展（即其他車廠委託鴻海代工生產，情況類似iPhone生產模式），鴻海依舊不會進入品牌，而跟日本車廠新的合作方案，將會增加資本支出。

目前不少美國汽車品牌都在墨西哥設廠生產，將要承受美國總統特朗普提出的新關稅。不過，美國最大車廠通用汽車行政總裁巴拉表示，集團已預備好特朗普政府對汽車及零部件加徵關稅的應急計劃，包括應對30至50%額外關稅的短期行動。她指出，只要華府公布關稅執行細節，公司將隨即啟動應變計劃，包括相當一部分鋼鋁材料來自美國本土，也有鎖定供貨價格的安排。

美國第二大車廠福特（Ford）行政總裁法利則指摘有關鋼鋁徵收25%關稅，具相當破壞性，將對美國汽車行業帶來混亂。他又指，福特採購的鋼鋁大部分來自美國本土供應商，也有來自境外，加徵關稅後，境外產品的採購成本將相應提高。

Lyft上季營收略遜預期 至於美國對乘車出行的需求似有下跌迹象。全美第二大召車應用程式（App）公司Lyft公布，去年第四季營收15.5億美元，略低於市場預期的15.6億美元；經調整每股盈利15美仙。季內公司錄總預訂額為42.8億美元，按年增15%，但低於市場預測的43.2億美元。

Lyft計劃最早於明年推自動駕駛的士服務，技術將由Mobileye提供，自動駕駛的士將首先在達拉斯推出。