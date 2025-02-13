美通脹彈 減息勢推遲

美匯債息齊揚 道指曾挫489點 美國通脹壓力仍未消退，1月美國消費物價指數（CPI）按年升3%，較前一個月反彈0.1個百分點；撇除食品及能源後的核心CPI按年升3.3%，同樣反彈0.1個百分點，兩項數據均符市場預期。受消息影響，美匯指數再度走高，日內曾見108.45；10年期美債孳息率亦高見4.645厘，創下兩周新高。

從CPI的分項數據可見，服務業通脹仍然是主要的物價上升壓力來源，其中住屋通脹為4.4%；交通服務為8%，主要來自汽車保險價格上升、機票價格等。數據反映出美國的通脹比預期中更加頑固，亦使得市場對減息預期進一步推遲。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場共識的減息日期（減息機率逾一半以上）的時間點，從6月推遲到9月。

美股3大指數周三早段全線跌，道指曾跌489點，報44,104點；標指跌65點，報6,003點；納指跌228點，報19,415點。另外，美國眾議院發布的預算案建議，將債務上限額外提高4萬億美元。

標指上半年料見6500 Evercore ISI技術分析主管Rich Ross繼續看好美股後市表現，料標指以及納斯達克100指數可以再次突破歷史高點，其估計上半年標指可升到6,400至6,500點之間。

他的分析是基於美元匯率、美國10年期國債孳息率正在觸頂，並稱「美債孳息率一直精確地追蹤美元走勢，並將跟隨美元走低，從而推高股市」。

企業消息方面，餐飲外賣及雜貨配送平台DoorDash的業績表現令市場滿意，推動其股價早段升3.88%。該公司上季市場訂單總額為212.79億美元，按年增長20.63%；股東應佔盈利1.41億美元，按年由虧轉盈。該公司表示，去年吸引了數千家新的美國雜貨店進駐其平台，對提升訂單頻率、增加平均訂單有所幫助。

卡夫去季收入倒退4% 大型食品公司卡夫亨氏（Kraft Heinz）上季產品價格增加1%，惟收入仍然按年倒退4.13%至65.76億美元，並且所有細分領域銷售額下跌，公司解釋這是由於經濟環境不確定導致的消費者行為轉變所致。卡夫上季錄得經營虧損4,000萬美元，主要由於一些非現金項目減值入帳，而經調整每股盈利為0.84美元，按年增加7.69%。

展望今年，該公司預測全年內生收入（撇除併購及出售業務影響）在按年持平到減少2.5%之間浮動，全年經調整每股盈利介乎2.63至2.74美元，其股價早段曾跌4.34%。

美國CPI通脹率變化