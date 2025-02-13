OneDegree寵物節保費收入增83%

OneDegree寵物CEO Plan於今年寵物節錄得破紀錄投保數字。

香港寵物節圓滿結束，4日總計場內消費金額突破一億元創新高。虛擬保險公司OneDegree表示，該企寵物CEO Plan於寵物節錄得破紀錄投保數字，保費收入錄得83%按年增幅。期間投保的仍以「貓奴」為主，佔整體保單的66%。

在投保寵物品種之中，貓咪仍是以英國短毛貓（32%）、唐貓（29%）及布偶貓（10%）為最多寵物主人投保品種；狗隻投保品種三甲地位仍是由迷你貴婦狗（28%）、日本柴犬（21%）及唐狗（20%）保持。

寵物投保年齡方面，仍是以年幼貓狗佔比最多，兩歲或以下的貓貓及狗狗投保佔比高達68%。增幅最高的投保寵物年齡為4歲，佔比自去年的5%增至10%。

30歲以下投保人比例升 寵物主人方面，30歲以下寵物主人投保有上升趨勢，自去年寵物節的26%提升至28%，佔比最大的仍為介乎30至39歲的寵物主人，佔40%；40歲以上的投保人佔比亦有所增加，自去年寵物節的28%增加至32%。