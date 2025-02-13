喜力銷量升 斥121億回購股份

荷蘭上市的喜力啤酒（Heineken）昨日股價曾飆近13%，主因公司2024年啤酒銷量按年增長1.6%，超過分析師預期的1.39%，主要受惠於Birra Moretti等高端品牌酒及無酒精飲品的強勁銷售，相較2023年跌4.7%，更是止跌回升。公司又宣布一項為期兩年的15億歐元（約121.2億港元）股份回購計劃，預計今年無形資產攤銷前的經營溢利增長介乎4至8%。

行政總裁Dolf van den Brink認為，公司在4個主要營業分區銷售都見增長，且趨勢良好。去年售賣啤酒增長最快為亞太區，按年增幅為4.4%，總量為45.3億升；非洲和中東區次之，升3.3%至29.5億升。不過，賣酒最多地方始終是美洲和歐洲，分別達89.3億升和76.6億升，增幅0.8%和0.3%。

公司又表示，非酒精類飲品去年銷量有高單位數幅度增長，其中主力無酒精啤酒品牌銷售更增長一成。展望未來，雖然歐洲地區景氣不佳、市況和匯率波動、通脹有壓力，但預期未來銷售量和金額都有上升的勢頭。