喜力銷量升 斥121億回購股份
荷蘭上市的喜力啤酒（Heineken）昨日股價曾飆近13%，主因公司2024年啤酒銷量按年增長1.6%，超過分析師預期的1.39%，主要受惠於Birra Moretti等高端品牌酒及無酒精飲品的強勁銷售，相較2023年跌4.7%，更是止跌回升。公司又宣布一項為期兩年的15億歐元（約121.2億港元）股份回購計劃，預計今年無形資產攤銷前的經營溢利增長介乎4至8%。
為潤啤減值 淨利潤縮57%
截至去年12月底止全年，該公司列帳總銷售按年微跌1.15%至359.55億歐元，營業盈利大升8.91%至35.17億歐元，該項目的經調整自然增長率為8.3%，大幅跑贏市場預期的5.3%；淨利潤則大減57%至9.78億歐元，主因期內其持有的華潤啤酒(00291)股份價格出現暴跌，公司為該投資作出一次性8.74億歐元減值造成，強調減值為非現金項目。有關減值在去年7月已公布。
行政總裁Dolf van den Brink認為，公司在4個主要營業分區銷售都見增長，且趨勢良好。去年售賣啤酒增長最快為亞太區，按年增幅為4.4%，總量為45.3億升；非洲和中東區次之，升3.3%至29.5億升。不過，賣酒最多地方始終是美洲和歐洲，分別達89.3億升和76.6億升，增幅0.8%和0.3%。
公司又表示，非酒精類飲品去年銷量有高單位數幅度增長，其中主力無酒精啤酒品牌銷售更增長一成。展望未來，雖然歐洲地區景氣不佳、市況和匯率波動、通脹有壓力，但預期未來銷售量和金額都有上升的勢頭。
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