飛達未憂美關稅損墨廠訂單
美國總統特朗普擬向墨西哥加徵關稅，兩年前進軍墨西哥的帽品製造商飛達帽業(01100)副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，集團產品成本及單價較低，而且美國政府承諾大幅降低企業稅，為客戶抵銷有關影響。另基於墨西哥廠房鄰近美國，運輸時間大減，不少客戶反而增加訂單，包括成品帽加工。
短期續增聘 冀年底產能翻倍
她指，與客戶溝通的過程中，普遍預期美方真正加徵關稅的機會不大，因為美國與墨西哥的關係密切，主要是政治姿態，以增加自身的談判籌碼。若真的加稅，客戶也表明成本增幅非常輕微，不會影響訂單，「叫我哋安心」。
顏又提到，墨西哥廠房現時每月產能約50萬件，進度較原目標遲6個月，但形容「最痛苦時間已過」，短期內會繼續增聘人手、提升產品質素等。公司策略總監顏肇翰補充，原計劃聘請逾千員工，現有約400名，加上當地語言主要以西班牙文為主，要花費較多時間溝通，磨合期較長，期望至今年底的每月產能可翻倍。同時，正申請在墨西哥園區建設免稅倉，料數月內可獲准動工。
拓柬埔寨生產線望6月投產
基於地緣政治因素，她透露集團已在柬埔寨租賃廠房，將設有10條生產線，正進行準備工作，目標6月投產，預期每月產能可達約45萬件，看中當地多數以美元交易，而且與內地關係友好。若運作順暢及客戶訂單需求增加，會考慮在當地長期發展。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：