飛達未憂美關稅損墨廠訂單

短期續增聘 冀年底產能翻倍 她指，與客戶溝通的過程中，普遍預期美方真正加徵關稅的機會不大，因為美國與墨西哥的關係密切，主要是政治姿態，以增加自身的談判籌碼。若真的加稅，客戶也表明成本增幅非常輕微，不會影響訂單，「叫我哋安心」。

顏又提到，墨西哥廠房現時每月產能約50萬件，進度較原目標遲6個月，但形容「最痛苦時間已過」，短期內會繼續增聘人手、提升產品質素等。公司策略總監顏肇翰補充，原計劃聘請逾千員工，現有約400名，加上當地語言主要以西班牙文為主，要花費較多時間溝通，磨合期較長，期望至今年底的每月產能可翻倍。同時，正申請在墨西哥園區建設免稅倉，料數月內可獲准動工。

拓柬埔寨生產線望6月投產 基於地緣政治因素，她透露集團已在柬埔寨租賃廠房，將設有10條生產線，正進行準備工作，目標6月投產，預期每月產能可達約45萬件，看中當地多數以美元交易，而且與內地關係友好。若運作順暢及客戶訂單需求增加，會考慮在當地長期發展。