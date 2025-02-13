滬深300今年新高 半導體股領漲
萬科企業(02202)可能獲政府打救的消息昨日帶動A股升勢，結合上海及深圳兩地股市、外資更傾向參考的滬深300指數昨升0.95%，以接近全日高位的3,919點收市，再創今年新高，幾乎收復年內的跌幅。
至於內地股民較為關注的滬綜指升0.85%，以即市高位3,346點收市；深成指及深圳創業板指數更分別揚1.43%及1.81%，收報10,708點及2,191點。滬深兩市總成交額1.67萬億元（人民幣‧下同）。
除了地產股，一眾與阿里巴巴(09988)關連的公司炒高，如杭州鋼鐵股份有數據中心作為副業，獲天貓承租，股價昨飆10%停板。
半導體股亦是升市火車頭，中芯國際(00981)首季生意「淡季不淡」，上海上市的CMOS影像感應器大廠韋爾股份飆10%停板，深圳上市的射頻晶片大廠卓勝微電子飆16.19%。跟中芯同在科創板上市的內地第三大晶圓代工廠晶合集成漲4.26%，曾在本港上市的華潤微電子升3.35%。
10年期債息企穩
中芯今年資本開支續高企，中國半導體設備商北方華創及中微公司股價各升3.23%及5.08%。研究機構TechInsights指，至少在過去兩年，中國是全球最大半導體設備買家，去年佔銷售額40%，但礙於出口管制及產能過剩，預計今年會回落6%，上述份額將降至20%。
經過A股連日升市，中國10年期國債孳息率似乎已在1.6至1.7厘區間穩定下來，但人民幣匯價昨仍低收28點子，報7.3089兌每美元，再創3周低位，離岸價亦於7.31至7.315之間波動。
大行薦高息內銀
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