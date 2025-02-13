滬深300今年新高 半導體股領漲

至於內地股民較為關注的滬綜指升0.85%，以即市高位3,346點收市；深成指及深圳創業板指數更分別揚1.43%及1.81%，收報10,708點及2,191點。滬深兩市總成交額1.67萬億元（人民幣‧下同）。

10年期債息企穩 中芯今年資本開支續高企，中國半導體設備商北方華創及中微公司股價各升3.23%及5.08%。研究機構TechInsights指，至少在過去兩年，中國是全球最大半導體設備買家，去年佔銷售額40%，但礙於出口管制及產能過剩，預計今年會回落6%，上述份額將降至20%。

經過A股連日升市，中國10年期國債孳息率似乎已在1.6至1.7厘區間穩定下來，但人民幣匯價昨仍低收28點子，報7.3089兌每美元，再創3周低位，離岸價亦於7.31至7.315之間波動。