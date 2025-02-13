政府研助萬科填氹500億

200億專項債購樓盤地皮 據悉，作為500億元救萬科的一部分，當局會撥200億元的地方專項債券額度購買萬科的未售樓盤和空置地皮。此外，萬科及其關聯公司亦獲准發行新的債券和從銀行貸款去償還債券。萬科多隻內地上市的債券做好，不少是2027至2028年到期。

萬科回應稱，公司將全力履行今年到期債務償付義務，並將繼續循賣樓、出售資產、退出非核心業務等方法籌集資金。

穆迪再降企業家族評級 救市傳聞出爐之際，國際信貸評級機構穆迪將萬科的企業家族評級從「B3」降至更為「垃圾級」的「Caa1」，主要由於流動性持續疲弱、賣樓表現低迷且利潤受壓，以及資產處置和減值損失所帶來的重大虧損將持續影響萬科的經營，非大股東接管所能解決。

深圳新盤成交月增近倍 不過，萬科總部所在的深圳上月樓市成交不錯，一手及二手住宅網簽銷售量分別錄5,090伙及4,554伙，按年各增97.3%及31.5%，延續去年10月以來的市場回暖態勢。深圳同時傳出「住房公積金新政」即將出台，事緣當局去年11月展開公眾諮詢，擬提高深圳公積金貸款額度上限和加碼對繳存職工的利息補貼，官方回覆是「正在按規範性文件程序報審」。

萬科近年權益銷售額 萬科股價近月走勢