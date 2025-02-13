政府研助萬科填氹500億
股價飆16%創兩月高 內房板塊炒上
中美關稅戰經已升級，獨力支撐去年經濟增長的出口今年不容樂觀。消息指，內地當局為免再有巨型房企倒下衝擊市場信心，損害經濟復甦的勢頭，現正制訂方案幫助陷入財困的萬科企業(02202)填補500億元（人民幣‧下同）的資金缺口，刺激股價昨日曾飆18.56%，收市仍升16.72%，報6.35港元，創兩個月高，其深圳上市的A股亦升近一成停板。
200億專項債購樓盤地皮
據悉，作為500億元救萬科的一部分，當局會撥200億元的地方專項債券額度購買萬科的未售樓盤和空置地皮。此外，萬科及其關聯公司亦獲准發行新的債券和從銀行貸款去償還債券。萬科多隻內地上市的債券做好，不少是2027至2028年到期。
萬科回應稱，公司將全力履行今年到期債務償付義務，並將繼續循賣樓、出售資產、退出非核心業務等方法籌集資金。
萬科的財務狀況不像中國恒大(03333)般惡劣，至少去年9月底尚有3,743.58億元的淨資產，但首9個月的經營活動流金流入按年瀉84.18%至43.67億元，一年內到期的流動債務卻不少，包括銀行貸款及金融機構借款達912.88億元，早前說法是今年尚餘330億元的上市債券到期。
穆迪再降企業家族評級
救市傳聞出爐之際，國際信貸評級機構穆迪將萬科的企業家族評級從「B3」降至更為「垃圾級」的「Caa1」，主要由於流動性持續疲弱、賣樓表現低迷且利潤受壓，以及資產處置和減值損失所帶來的重大虧損將持續影響萬科的經營，非大股東接管所能解決。
深圳新盤成交月增近倍
不過，萬科總部所在的深圳上月樓市成交不錯，一手及二手住宅網簽銷售量分別錄5,090伙及4,554伙，按年各增97.3%及31.5%，延續去年10月以來的市場回暖態勢。深圳同時傳出「住房公積金新政」即將出台，事緣當局去年11月展開公眾諮詢，擬提高深圳公積金貸款額度上限和加碼對繳存職工的利息補貼，官方回覆是「正在按規範性文件程序報審」。
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