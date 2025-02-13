Klook獲7.8億融資 謀搶攻亞太區市佔

香港獨角獸初創、旅遊預訂平台Klook昨日宣布獲得一億美元融資（約7.8億港元），是次融資由國際投資公司Vitruvian Partners領投，資金會用作進一步拓展業務，穩固其行業龍頭的地位。

Klook行政總裁暨聯合創始人林照圍表示，亞太區作為全球旅遊業的核心地區，Klook可憑着其強大品牌、廣泛的供應商網絡以及深厚的當地專業知識，為體驗主導的旅客提供更大價值，未來很高興能與Vitruvian合作。Klook又稱，隨着亞洲市場強勁的旅遊業復甦趨勢，加上旅客對旅遊的偏好更着重於體驗而不再只限於購買商品，相信公司在區內將獲得可觀的市場佔有率。