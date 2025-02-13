港投夥新風天域推動醫療科研

港府旗下投資管理公司─香港投資管理公司（簡稱港投公司）與大中華區醫療集團新風天域組戰略合作，是今年公開投資項目「頭炮」，以推動跨地域醫療科研及臨床應用的協作。

港投公司行政總裁陳家齊表示，今年會加快推進投資工作，除了硬科技、生命科技、新能源及綠色科技3大核心投資主題之外，亦會把握這些主線衍生的周邊投資機會，並且注意「跨賽道」的應用範疇。

助前沿技術更快落地 她又預告，今年繼續以支持香港發展的願景和需要為基礎，包括會助力前沿技術更快落地及應用，讓創新性、顛覆性的科研成果走進市場和服務社會，讓市民大眾「用得到、用得好、用得起」。同時繼續積極聯乘社會各界，融通智慧與資源，搭建更多國際化、區域性和跨境的協作平台。

雙方合作包括促進香港先進的藥械及治療方案在大灣區落地，推動本港與內地院校及醫療機構，建立深度合作機制，例如設立聯合實驗室及跨境會診平台，並提升內地先進治療方案在香港使用的可行性，又會推進人工智能（AI）技術在香港醫療領域更廣泛的應用。新風天域已承諾在香港創建企業創投業務部門，會優先考慮以香港作為上市地點。

新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠表示，得到港投公司的支持後，會更大力在大灣區投資，加快建設醫療創新和轉化中心。同時承諾每年都在港舉辦峰會，以促進跨地域醫療科研及臨床實踐協作，期望可將香港拓展成為全球醫療旅遊中心城市。

累計投資逾90個項目 至於港投公司目前的投資部署，陳家齊指，至今累計投資逾90個項目，今年開始會有更多「垂直應用」方面的投資項目。另外，今年工作重點包括國際協作，以建構和鞏固地域性或跨境合作平台，上半年將帶團出訪東盟國家，預期下半年到中東。

她提到，仍在與不同地區傾談中，期望每次出訪都能讓企業有最大效益，思考如何安排才能撬動最大資源，又透露不少地方主權基金、政府得悉公司出訪計劃後，主動接觸公司。