中芯憂電子產品透支晶片未來需求

純晶圓代工廠估值比較

趙海軍在一季前才說客戶補貨意願偏弱，但他改口指「以舊換新」令部分客戶急忙加單，以免「無貨賣」，尤其是消費電子（如電視機）、互聯設備和手機，也有客戶趁關稅政策未有大變前盡快生產再賣出去。

他又說，「汽車等產業向國產化切換，從驗證階段進入起量階段，部分產品正式量產」。

管理層︰不會主動減價 然而，外部環境仍會對下半年表現蒙上陰霾，他不諱言公司也擔心「上半年拉貨，下半年缺單子，下半年新產能又紛紛開出來……大家可能用較低價錢來搶訂單」，所以晶圓平均售價「下半年不會向上走」。中芯「不主動降價，但必要時也會與戰略客戶一起直面價格競爭，以保持在各種領域的市場份額與競爭優勢。」

中國汽車產業崛起，中芯期望他日單是汽車已經能夠貢獻一成收入，而非上季般與工業加汽車都未夠一成。按趙昨日的介紹，中芯不至於專門為汽車大舉建廠。

冀奪內地⅓車芯訂單 他說，中國汽車產能與需求的量畢竟遠低於手機；中芯的做法是每座廠房都會逐漸從消費級升等為工業級，再驗證成汽車級，過程或要3年，事成後廠房就練成不同武功，可按市況分配產能。他又透露，中芯連第三代半導體的工藝平台也建成，將未來汽車晶片銷售佔比增至一成，等於中國三分之一的需求。

另外，趙海軍說，中芯今年折舊開支仍會升約兩成，對毛利率擴張構成很大阻力，但強調建廠前會與客戶溝通好，竣工後產能利用率高，不會有廠建好才發現閒置，得須臨急臨忙找單。

儘管如此，中芯直追台積電的市銷率、遠超台積電的前瞻市盈率難免令人質疑是否仍值博。摩根士丹利的答案是「不」，目標價僅20.3元，就算較先進製程增長理想，但仍面對競爭加劇。高盛則相反，把目標價大幅增加至62.7元，評級升至「買入」。