阿里飆8% 北水再擲30億加倉

至於有關與Apple合作的消息，投行摩根士丹利認為，由於阿里是中國最大電子商務公司，擁有大量數據，所以透過合作Apple可以利用數據為中國消費者提供個人化的生成式AI（Generative AI）功能，並隨時間推移，擴展至其他中國本土雲端運算公司。

券商撐騰訊受惠生成式AI 該行又分析，與阿里的AI潛在合作有助Apple解決中國智能手機問題，因國際數據公司IDC數據顯示，Apple將AI功能引入中國消費者方面落後大多數內地智能手機代工生產（OEM），導致去年iPhone出貨量按年少6%，而同期中國整體智能手機市場較去年增長6%。

中信里昂提及，DeepSeek的成功加速中國AI應用的創建，因中國的模型訓練和推理成本降至美國同行約10%；又認為雲服務提供商是中國AI市場中的最佳選擇，並看好阿里和騰訊，原因是阿里乃中國最大的公共雲服務提供商，也是開源模型的領導者，而騰訊業務應會由生成式AI中獲益最多。

粵省長與馬化騰深入交流 騰訊股價昨日收升3.93%，報444.2元。廣東省省長王偉中過去兩日赴深圳調研創新產業發展，期間一行人到訪騰訊，與創始人馬化騰深入交流，調研企業創新研發及成果轉化等情況，並參觀騰訊與樂聚的人形機械人合作項目。