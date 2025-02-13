AI領科指入牛市 投行撐漲勢未止

恒指升563 成交2871億 齊創4個月高 內地人工智能（AI）熱潮持續推升港股，恒生指數昨日更創下逾4個月新高，蛇年開局以來累升1,640點或8.11%；同期科技指數更進帳557點或11.8%，昨日收報5,281點，單日升138點或2.7%，跑贏恒指，相較1月中的低位更已累升逾兩成，進入「技術性牛市」。投行摩根士丹利和瑞銀皆看好「DeepSeek行情」，認為AI熱潮可持續推動中國股市，料本輪升市未必是「短命牛」！

俗稱「大摩」的摩根士丹利發表報告，提及該行早前接觸了不少全球投資者，了解到這批人士正重新審視投資中國，態度已有轉變，或推動更長期基本面投資，而非單純依賴刺激政策出台導致的「投機市」。

此外，瑞銀指要借古鑑今，由市場主題推動的A股升幅往往高過港股；同時軟件公司估值上升潛力又大過硬件公司；據4G、5G和雲端運算時代的經驗，股票上升可維持一至兩年云云。

另一邊廂，法巴向負責對沖基金全球1.4萬億美元投資的229名資產配置者進行調查，結果顯示有全球投資者再次對中國對沖基金感興趣，7%稱計劃今年增加對以中國為主的基金配置。

MSCI中國指數納入極兔 回看昨日港股表現，恒指高開231點後升勢持續，並在多隻內地科網巨擘帶動下愈升愈有，最終貼近全日高位收市，收報21,857點，升563點或2.64%，成交創去年10月10日之後最多，達2,871億元，「北水」昨也由沽轉買，錄淨流入75億元。

內地AI技術現突破，大摩和瑞銀皆認為AI熱潮可持續推動中國股市。 投行看好部分受惠AI中資股 科指近期上揚