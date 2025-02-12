資產重估浪潮至 中港得好自為之

過去兩年全球股市起舞，中港經濟卻在全球重塑產業鏈與供應鏈、內地房企與地方債務危機、人民幣貶值、香港樓市調整、兩地消費降級等多個問題困擾下增長放緩，中國資產估值貼地，兩地股市無法發揮服務實體經濟的功能。可隨着去年末季內地出台政策大力刺激經濟，最近中國人工智能（AI）熱潮更吸引資金回流，觸發中國資產重估潮。眼前這良佳勢頭得來不易，兩地當局須好自為之，逆境自強！

作為金融中心，市場流動性十分重要，否則資產價格無法展現應有價值，塘水滾塘魚，上市企業無法藉資本市場融資支持業務發展，投資者亦無法從資本市場取得合理回報，結果就只有「莫財」。惡性循環下，金融業不景，無法服務實體經濟發展，金融市場愈做愈縮，市場信心低迷，也造就疫後中港股市的低潮。

不過，可以肯定的是，這低潮期間中港致力強化互聯互通機制，實現更高度的融合。內地資金積極參與，頂住港股半邊天；大灣區通關與運輸日趨便利，也促進兩地在各方面交流。更重要是，香港的人民幣相關金融服務與產品日趨完善，且在中國的支持下積極開拓東盟、中東等新市場，國際金融中心從而得到鞏固。這些努力未來有望隨着中國資產走出谷底，而逐步發揮成效。

新春期間，中國藉初創公司發布的人工智能大語言模型DeepSeek一鳴驚人，成功爭取全球資金注視，中國企業亦把握AI浪潮，汽車業率先啟動智能化戰線，帶動新投資與新產品需求，為蛇年內地經濟開好局。資金東來，體現於近期中港兩地的暢旺市道，市場對中國資產的信心回復，並未有因美國總統特朗普上任後再升級貿易戰而受阻。反觀亞洲區內，近兩年股匯暴升的印度市場最近一直尋底；政治不穩的南韓市場亦了無生氣，亞洲焦點盡在中港，資金東來，為這場翻身戰造就有利條件。

客觀而言，美國可以針對香港金融出招，但商人本色的特朗普，深知此路不通，皆因美國需付的代價太高。如無意外，上半年中美兩國元首將會面，兩國會就貿易問題達成新的共識，隨着中國資本市場融資功能重啟，有助房地產及地方債務等問題加快化解，新股市場恢復活躍度，各項刺激經濟措施，配合科技與傳統產業結合產生協同效應，將為投資、就業與消費給力。持續有外資重新進場中港資本市場，是可以預計到的趨勢。

金融是國家經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分。面對這得來不易的良好勢頭，兩地得持續加大金融市場互聯互通，香港不僅要當好超級聯繫人，還要做超級增值人，為海外企業東來投資提供高效便利的專業服務，為各路資金廣開財路。站在國家的戰略層面，大灣區如何加強金融上的融合，更好地服務科創等新興產業的融資需要，滿足區內財富管理需求，建立強金融與科創與市場創新的良性循環，為人民幣國際化給力，突破美元霸權壟斷，實現中國金融資產的全球定價權，香港任重道遠，不容有失。