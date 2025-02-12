輪商精選：日圓睇升可考慮10467
市場本周聚焦美國聯儲局主席鮑威爾一連兩日於國會發表的講話，以及周三公布1月消費物價指數（CPI），美匯指數近日於108水平爭持。
據技術走勢分析，日圓兌每美元本周阻力位或於150水平，支持位或於158.5水平，投資者或可參考相關技術水平。如看淡美元後市及看好日圓升值的話，可留意美元兌日圓認沽證10467，行使價140日圓，實際槓桿17倍，6月30日到期。如預計美元有望反彈，可留意美元兌日圓認購證10484，行使價156日圓，實際槓桿18.2倍，6月30日到期。
歐洲央行行長拉加德於講話中表示，歐洲通脹水平正在回落，但關注環球貿易政策對歐元區通脹的影響。歐央行上周發表的研究報告表示中性利率的估計值仍存在不穩定性，並指中性利率有其局限性。
看淡歐元留意10489
歐元近日相對疲弱，歐元兌港元逼近8算水平。如認為歐元有望回升，可留意歐元兌港元認購證10490，行使價8.6元，實際槓桿21.9倍，6月30日到期。如認為歐元仍有下跌風險，可關注歐元兌港元認沽證10489，行使價7.7元，實際槓桿16.9倍，6月30日到期。
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