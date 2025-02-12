股市估市：港股短線或回試支持位

美國總統特朗普宣布，對所有進口鋼鋁徵收關稅，並警告或會提高金屬關稅，而汽車及半導體將會是下一個徵稅對象。市場續注視多邊貿易戰，避險情緒日漸積累，帶動金價接連創新高。

人工智能（AI）主題相關股份多日強勢，普遍已進入超買階段，部分概念股初見回吐。若然AI主題先行整固，與此同時投資者對貿易戰的憂慮加劇，恒生指數或回試10天線約20,694點支持。

建滔板受惠AI需求 此外，公司用於AI算力的相關低介電常數及低熱膨脹系數產品均已完成開發，現正與客戶進行全面測試，倘獲客戶認證，可成為股價催化劑。

估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率9.6倍，較國際同業存在明顯折讓，預測股息率5.2厘。建滔板可望受惠於AI高速發展及汽車智能化，建議趁調整分注收集，向上阻力位9元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）