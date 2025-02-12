中環中心兩層部分樓面拆售

小巴大王馬亞木家族持有的中環中心45樓全層及27樓部分寫字樓樓面分拆出售，平均呎價約21,800元起。

中原（工商舖）寫字樓部麥偉嫦稱，是次代理推售上述兩層商廈的部分樓面，涉及約13個單位，建築面積約1,842至9,565方呎，業主會先推出8個單位；兩層樓面市值共約11.96億元。

接管人7080萬放星光行 麥續稱，是次分拆出售的45樓，屬首度分拆出售，推出其中4伙，面積最大約9,565方呎，叫價約2.32億元，呎價約24,300元。至於27樓部分樓面，只售4伙，面積約2,067至7,168方呎。

再有商廈被接管人放售，尖沙咀星光行5樓506至512單位，以私人協商形式交吉出售，意向售價7,080萬元，呎價約11,818元。世邦魏理仕獲接管人委託出售上述單位，建築面積約5,991方呎，物業享有全海景觀，實用率約八成，並正對升降機大堂。

消息指，觀塘工廈嘉鴻中心全幢市傳以約2.58億元沽出；而北角書局街28號2樓及3樓舖位則以約1.07億元登記易手。

另方面，第一太平戴維斯代理出售南區舂磡角道68至70號臨海獨立地段，連租約叫價3.8億元。據悉物業由紀惠集團持有。