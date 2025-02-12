新盤消息：128 WATERLOO四房賣6千萬

大埔項目上半年登場

全新盤醞釀出籠。萬科香港董事總經理周銘禧透露，大埔馬窩路項目將於今年上半年推出市場，預計在首季末至第二季初命名，項目提供1,650伙，分為3期發展，已取得預售書，單位間隔開放式至四房戶。去年該公司賣樓銷售額約22億元。