新盤消息：128 WATERLOO四房賣6千萬
由萊蒙國際(03688)及俊和合作的何文田128 WATERLOO，昨日招標售出相連單位，為20樓G及H室，實用面積共1,792方呎，四房三套連工人套間隔，成交價6,000萬元，呎價約33,482元。據悉，買家具內地背景，已獲香港居民身份證。
萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，項目將於短期內推出19樓自製相連四房單位。新鴻基地產(00016)及會德豐地產的何文田太子道西233號，昨售出9樓B室四房戶，實用面積1,039方呎，連車位成交價2,850萬元，呎價27,430元。同系沙田瓏珀山以1,645萬元連一個車位沽出King Tower 1的18樓B室，為實用面積943方呎三房戶，呎價約17,444元。
大埔項目上半年登場
全新盤醞釀出籠。萬科香港董事總經理周銘禧透露，大埔馬窩路項目將於今年上半年推出市場，預計在首季末至第二季初命名，項目提供1,650伙，分為3期發展，已取得預售書，單位間隔開放式至四房戶。去年該公司賣樓銷售額約22億元。
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