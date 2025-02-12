皇都加推39伙 周六價單發售168單位
蛇年港島全新盤整裝待發，新世界發展(00017)北角皇都昨加推單位，並落實於周六首輪以價單發售168伙。
該集團營業及市務（特別項目）部總監何家欣稱，最新價單涉及39伙一房至三房戶，折實價636.3萬元起，平均呎價約19,747元，屬原價加推。
周六銷售單位包括44伙一房戶、122伙兩房戶、兩伙三房戶，實用面積321至726方呎，折實價605.5萬至2,039.2萬元，呎價約16,888至28,088元，總值約14.82億元。項目於周五截票，截至昨晚累收逾4,800張入票，以首輪伙數計，超額近28倍。
當日分為4個時段賣樓，先由招標單位買家提名的客戶揀樓，每個提名權可買一伙，緊接的大手時段可選購最少3至9伙。該集團昨公布，公司主席鄭家純妻子葉美卿以逾1,486萬元，購入該盤兩個6樓連平台單位。
啟德海灣1期新推108戶
此外，嘉華國際(00173)牽頭的啟德海灣第1期，昨亦加推新價單共108伙，折實平均呎價約21,260元。當中35伙享最高34%折扣，折實呎價16,682元起，將連同其他價單單位最快於周末發售。
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