收租客銀主急掟貨

龍珠島別墅185萬沽 藝里坊‧2號貶30%拍出 樓市去向未明，收租業主及銀主積極低價掟貨套現。屯門龍珠島別墅一個開放式單位，劈價至僅185萬元成交，料屬項目2016年後新低，不足6年帳面貶值約42%。西營盤半新盤藝里坊‧2號銀主迷你單位，拍賣場上以425萬元售出，較逾4年前一手購入價帳面跌價約30.8%。

樓價跌勢持續，收租業主「棄守」寧止蝕離場。利嘉閣鄧嘉麗表示，上述龍珠島別墅F7座高層1室有裝修海景單位，實用面積約286方呎，向為收租物業，原先叫價208萬元放售，減價23萬元，獲現時租客轉租為買，成交呎價約6,469元。原業主於2019年5月以318.8萬元購入，其後曾作內部轉讓，帳面蝕133.8萬元。

新寶城逾3載蝕180萬 美聯黃少明稱，將軍澳新寶城6座高層A室兩房單位，實用面積約434方呎，原業主2021年7月以760萬元購入作收租之用，去年11月叫價628萬元放售，累減48萬元，獲用家以580萬元承接，呎價約13,364元，持貨逾3年帳蝕180萬元，樓價蒸發約23.7%。

中原蔡天賜又指，粉嶺北ONE INNOVALE-Archway的A座中層11室，實用面積約327方呎，一房間隔，曾作出租之用，近日叫價390萬元，零議價下交吉成交，呎價約11,927元。原業主則於2022年以約438萬元購入，約3年帳面蝕48萬元，貶值約11%。

銀主未有放慢出貨步伐，環亞物業拍賣昨日售出3個住宅銀主盤，上述藝里坊‧2號中層H室，實用面積約214方呎，開放式設計，開價395萬元推出，搶高30萬元或約7.6%拍出，呎價約19,860元。資料顯示，原業主於2020年購入上址，最新成交價低189.5萬元。

深水埗住宅售295萬 同場拍出灣仔怡明閣高層B室，實用面積約309方呎，成交價405萬元，較開價高55萬元，呎價約13,107元。深水埗深崇閣低層E室，搶高約9.3%，以295萬元售出，呎價約8,676元。至於旺角仁康大廈B3天台業主盤，獲3至4客爭購，終以39萬元拍出，高開價約95%。

此外，港島私樓近期頻錄低價成交。中原柳志明表示，堅尼地城順暉大廈低層A室，實用面積約323方呎，兩房間隔，今年初叫價500萬元，終以472萬元獲用家承接，呎價約14,613元。據了解，原業主於2020年以610萬元購入，持貨逾4年帳面需蝕138萬元，貶值約22.6%。