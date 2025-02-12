簡訊一覽
●敏華控股(01999)披露，公司主席兼控股股東黃敏利於昨日在場內增持公司300萬股，連同周一的增持，兩日合共增持800萬股。
●中央匯金於周一減持國銀金融租賃(01606)106.6萬股，每股均價1.1587元，持股量由7.02%降至6.98%。
●招商局中國基金(00133)於上周五獲Lazard Asset Management LLC於場內增持11.8萬股，每股均價13.95元，持股量由18.98%增至19.06%。
●裕元集團(00551)預計，去年度溢利將較2023年度的2.74億美元增加55至60%，但礙於印尼附屬公司的稅務爭議，集團正按會計政策評估相關影響，若評估後認為須增加認列所得稅開支，預期將對去年度溢利金額有5至10%不利影響。
●丘鈦科技(01478)1月攝像頭模組銷售數量按月升12.3%，按年跌10.2%；指紋識別模組銷售數量按月跌18.2%，按年升41.5%。
●青島啤酒(00168)於上周四獲富達增持113.4萬股，每股均價49.35元，持股量由5.89%增至6.07%。
●調研機構Canalys報告指，去年東南亞智能手機市場強勢反彈，廠商出貨量按年增11%至9,670萬部，結束連續兩年的跌勢，其中OPPO以市佔率18%居首，三星市佔率17%居次席，傳音和小米集團(01810)並列第三，市佔率同為16%，vivo則以市佔率13%排第5。
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