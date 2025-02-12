Gucci母企去年少賺62%

擁有Gucci、巴黎世家等高檔服飾品牌的開雲集團（Kering）最新業績令人失望，去年第四季總收益挫近12%，當中佔收益貢獻逾四成的Gucci，收益更跌兩成四；去年集團全年股東應佔純利更跌62.01%至11.33億歐元（約91.06億港元）。難怪上任僅兩年的Gucci創意總監Sabato de Sarno上周要黯然離職，相較其前任做了7年顯得短暫，該職位暫未有替代人選。

上財季收入降11% 截至去年12月底止的第四財季，開雲總收益按年下降11.61%至43.9億歐元，當中Gucci跌23.89%至19.24億歐元，反觀第二大貢獻品牌Yves Saint Laurent僅跌7.78%至7.7億歐元，第三名Bottega Veneta更再升11.36%至4.8億歐元。

總結去年全年，開雲總收益按年降12.12%至171.94億歐元，當中來自Gucci收入大減22.51%至76.5億歐元，部分原因是中國消費者減少購物所致，但情況在近月有好轉。財務總監Armelle Poulou指出，在去年第三至第四季度，內地的銷售額增長6個百分點。

行政總裁François-Henri Pinault更認為，公司的營運已穩定下來，並預計銷售額將逐步回升。展望將來，在經濟和地緣政治環境仍不確定的情況下，集團繼續部署其策略，以實現長期獲利的趨勢。