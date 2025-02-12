美倘撤支持 世銀等信評或降級

美國總統特朗普上周簽署行政命令，要求重新評估美國政府對所有國際政府間組織的支持，並計劃退出部分國際組織。信貸評級機構穆迪警告，如果美國撤回對世界銀行及其他頂級多邊開發銀行的支持，這些機構的最高級別「AAA」信用評級可能面臨下調風險，因美國是這些組織的重要股東。

不過，該機構認為，美國退出的機率較低，因會失去對這些機構貸款政策的影響力，另還會製造機會給其他國家補上，令其他國家尤其是中國增加影響力，這有違特朗普的地緣政治戰略。目前，美國是世界銀行集團各機構的單一最大股東，另在國際開發協會佔19%的股份。

特朗普加關稅惹歐盟反擊 特朗普另一政策是大加進口關稅，連盟友歐盟也不放過，惹來反彈。歐洲央行行長拉加德表示，全球貿易摩擦繼續帶來風險，令經濟環境充滿挑戰，歐元區通脹前景變得更加不確定。法國總統馬克龍贊成歐盟應當採取措施，捍衞自身利益，還警告特朗普，對歐盟加徵關稅可能會引起美國物價上漲，給美國民眾的生活帶來嚴重後果，提醒美國的真正首要問題是中國，而非歐盟。

法國外長巴羅稱，歐盟將反擊美國對進口鋼鋁產品加徵25%關稅的措施。德國聯邦經濟和氣候保護部發言人亦警告，美國對進口鋼鋁產品加徵關稅，最終將損害各方利益，而德國政府已為可能的關稅衝突作好準備。

日資去年沽歐元債創新高 雖然歐洲似對貿易戰有所準備，但資金卻「用腳投票」。巴克萊引述日本財務省數據指，日本投資者去年沽售歐元區債券總值達565.6億美元，為2014年有紀錄以來最大規模，或因歐洲多國的大選產生政治混亂所致。相反日本投資者去年買入美債1,058.9億美元，為有紀錄以來第二高。日經平均指數昨日微升0.03%，日圓兌每美元匯價昨日大致穩定於152.05水平，每百日圓兌約5.125港元。

印度盧比從近日所創的歷史低位略為回升近1%，乃2022年11月以來的最大單日漲幅，有傳是印度央行出手捍衞匯價所致。