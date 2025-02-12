金價整固 摩通估年底衝3150美元

現貨金價周二創每安士2,942美元歷史高位後有整固之勢，在本文截稿前曾報2,903.19美元，多項分析認為，在國際貿易形勢未明朗之下，資金湧入黃金避險，下一步可上望3,000美元關。據中國國家金融監督管理總局上周發布的通知，為保險資金投資黃金亮起綠燈，有分析估算，倘按險企1%總資產規模計算，意味可投資黃金的資金或超過2,000億元人民幣。

全球持金量3個月高 不過，投行瑞銀認為，當局的通知為意料之內，早在去年6月的陸家嘴論壇已作預告。開綠燈主因息差損失風險目前是保險業面臨的一大挑戰，黃金不僅作為價值儲存工具，還提供了風險分散的功能以及流動性優勢。惟該行補充，雖然黃金的好處不少，但不預期資產配置會有顯著變化，且當局已將黃金持倉比例限制在上一季度總資產的1%，金價雖屢創高位，但不帶利息收入，令保險公司傾向於謹慎行事。

據外媒統計，全球黃金持有量在過去7周中有6周上升，創下去年11月以來的新高。花旗集團預計，隨着地緣政治緊張和貿易戰展開，預計黃金將在3個月內觸及3,000美元。摩根大通私人銀行的全球市場策略師認為，黃金年底目標為每安士3,150美元。

另一大宗商品石油亦見資金流入，紐約期油和布蘭特期油昨日分別升約1.13%和1.27%，報每桶73.14美元和76.83美元。除了因為市場對貿易戰的憂慮之外，也因美國對伊朗和俄羅斯石油出口的制裁或開始顯出成效，令市場憂慮供應會下降所致。

BP上季淨虧損152億 不過，油價去年回落，對石油公司構成打擊。總部位於倫敦的跨國能源巨頭BP公布，在截至去年12月底止的第四季，錄得淨虧損19.59億美元（約152.8億港元），按年盈轉虧；去年全年純利只得3.81億美元（約29.71億港元），按年大挫97.49%！

按非國際財務準則計，上季該企的經調整後淨利潤為11.7億美元，按年挫逾60.91%，也低於分析師平均預期的13億美元；淨債務則從9月底的242.68億美元降至229.97億美元。業績慘淡，行政總裁Murray Auchincloss急急補鑊，表示正在計劃從根本上重新制訂戰略，進一步提高業績。該企股價在倫敦股市初段曾跌0.6%，報462.35便士。