華為余承東：智駕能用與好用境界不同

余承東打比喻指：「就像打電話有網就行，上網就需5G！這就是為甚麽很多人說華為鴻蒙智行是斷代領先！」身兼華為終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長的余承東又預告，本月將「揭曉華為尊界的核心黑科技，一起看見智慧出行的未來！」

余在微博貼出4張宣傳照，包括智界R7，文字說明是「25萬元以上純電SUV，1月交付11,420輛，上市4個月累計交付突破4萬輛」；問界M9，標示為「50萬元以上車型銷量冠軍，上市12個月累計大訂突破20萬輛」；問界新M7，標示為「2024新勢力年度銷量冠軍，累計交付195,900輛」；以及一張是定位百萬級的尊界S800的照片。

夥上汽推尚界 攻年輕市場 消息又指出，華為與上汽的合作模式，已確定使用智選車模式，品牌初步命名為「尚界」。與鴻蒙智行原有的4個品牌不同，「尚界」面向更年輕化市場，售價料從17萬至18萬元（人民幣‧下同）起，到25萬元左右。

而華為鴻蒙智行原有的4個汽車品牌：尊界、享界、問界、智界，則會堅守高端市場，目前已經覆蓋23萬至100萬元價位段。