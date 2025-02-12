華為余承東：智駕能用與好用境界不同
比亞迪股份(01211)周一發布全系車型搭載「天神之眼」高階智駕系統，不僅成為汽車界焦點，更成為應用智能化的科技界大事。作為中國科企一哥的華為，其常務董事余承東亦湊熱鬧在微博發言，指「智能駕駛，湊合能用與好用並安全，是完全不同的境界。」
余承東打比喻指：「就像打電話有網就行，上網就需5G！這就是為甚麽很多人說華為鴻蒙智行是斷代領先！」身兼華為終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長的余承東又預告，本月將「揭曉華為尊界的核心黑科技，一起看見智慧出行的未來！」
余在微博貼出4張宣傳照，包括智界R7，文字說明是「25萬元以上純電SUV，1月交付11,420輛，上市4個月累計交付突破4萬輛」；問界M9，標示為「50萬元以上車型銷量冠軍，上市12個月累計大訂突破20萬輛」；問界新M7，標示為「2024新勢力年度銷量冠軍，累計交付195,900輛」；以及一張是定位百萬級的尊界S800的照片。
夥上汽推尚界 攻年輕市場
消息又指出，華為與上汽的合作模式，已確定使用智選車模式，品牌初步命名為「尚界」。與鴻蒙智行原有的4個品牌不同，「尚界」面向更年輕化市場，售價料從17萬至18萬元（人民幣‧下同）起，到25萬元左右。
而華為鴻蒙智行原有的4個汽車品牌：尊界、享界、問界、智界，則會堅守高端市場，目前已經覆蓋23萬至100萬元價位段。
另一方面，內媒指小鵬汽車(09868)旗下廣東小鵬汽車科技近日申請註冊「X-Space Edition」商標，國際分類為運輸工具，當前商標狀態為等待實質審查。
京東物流(02618)宣布，與奇瑞汽車合作打造的奇瑞汽車中東區域備件庫已於近日正式開倉營運，成為中東地區最大的汽車備件中心之一。
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