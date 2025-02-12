比亞迪「天眼」震散車股
股價破頂後倒跌 大摩憂減價戰加劇
比亞迪股份(01211)周一發布旗下所有品牌都會搭載新發布的高階智能駕駛系統「天神之眼」，正式開啟中國汽車業的「智駕時代」，但由於相關發布會消息上周四已預先開始炒作，此前其股價已累升逾16%，故見前晚正式發布後，股價反現好消息出貨，昨日甫開市升4.48%至345元的歷史新高後迅速回落，收市倒跌0.72%，報327.8元，其深圳上市的A股亦跌0.07%。
比亞迪表明定價10萬元人民幣以上的車型都會搭載「天神之眼」，車股幾乎全線炒車，被傳3月發布人工智能（AI）「重磅戰略」的吉利汽車(00175)暴瀉10.27%，為表現最差藍籌。
新刀片電池或數月內面世
券商幾乎眾口一詞誇讚比亞迪。麥格理相信，「天神之眼」有助該企維持較高的定價，更說利好中國汽車行業，因為龍頭已用行動表明不再積極減價。花旗予比亞迪500元目標價，或是全城最「牛」，並建議關注其自動駕駛的供應鏈，如比亞迪電子和舜宇光學(02382)。野村同時估計「第二代刀片電池」將於未來幾個月內推出，跟「天神之眼」一同推動穩固需求。
高盛預測比亞迪的銷量到2030年會增長至約800萬輛，比去年多逾87%，並調高該企電子組裝部門比亞迪電子(00285)的目標價至58.46元，比昨日收市高約6%，原因除了母企的智駕優勢有利毛利率較高的汽車電子部門，亦包括智能手機部件業務的增長，但提醒汽車和智能手機的競爭會愈益激烈。
摩根士丹利的觀點比較矛盾，一方面說「天神之眼」可能是自動駕駛領域的「DeepSeek時刻」，尤其是美國汽車業「三巨頭」通用汽車（GM）、福特、Stellantis（指佳士拿）等傳統車企在早前業績發布會對AI和自動駕駛討論較少，反映進展相對緩慢，另一方面又僅予比亞迪「中性」評級，目標價270元，比昨日收市低逾17%，指股價再漲與否取決於訂單是否「交到數」，擔心現有車型或要再降價，加劇內地車市價格戰風險。
下周晤意國零件商謀攻歐
比亞迪歐洲業務特別顧問Alfredo Altavilla則透露，比亞迪下周會與意大利的汽車部件供應商會面，探討為其在建的匈牙利和土耳其廠房採購零件，用於歐洲銷售的車，因為意國廠商技術優良，亦做開高檔汽車品牌的生意，而且由於Stellantis訂單不足，正好閒着。
中國乘用車市場信息聯席會指，上月全國乘用車零售量按年跌12.1%，但新能源的升10.5%，出口仍升29.4%，並重申今年內地新能源乘用車銷量升20%至1,330萬輛。
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