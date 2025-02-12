比亞迪「天眼」震散車股

摩根士丹利的觀點比較矛盾，一方面說「天神之眼」可能是自動駕駛領域的「DeepSeek時刻」，尤其是美國汽車業「三巨頭」通用汽車（GM）、福特、Stellantis（指佳士拿）等傳統車企在早前業績發布會對AI和自動駕駛討論較少，反映進展相對緩慢，另一方面又僅予比亞迪「中性」評級，目標價270元，比昨日收市低逾17%，指股價再漲與否取決於訂單是否「交到數」，擔心現有車型或要再降價，加劇內地車市價格戰風險。

下周晤意國零件商謀攻歐 比亞迪歐洲業務特別顧問Alfredo Altavilla則透露，比亞迪下周會與意大利的汽車部件供應商會面，探討為其在建的匈牙利和土耳其廠房採購零件，用於歐洲銷售的車，因為意國廠商技術優良，亦做開高檔汽車品牌的生意，而且由於Stellantis訂單不足，正好閒着。

中國乘用車市場信息聯席會指，上月全國乘用車零售量按年跌12.1%，但新能源的升10.5%，出口仍升29.4%，並重申今年內地新能源乘用車銷量升20%至1,330萬輛。

券商給予比亞迪股份最新目標價