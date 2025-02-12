華平板電腦出貨年增4.3%

IDC中國高級分析師劉雲表示，儘管上季市場出現小幅下滑，但去年全年內地平板電腦市場整體呈現回暖態勢；Apple恢復產品更新的節奏，國產品牌更加快了升級和創新步伐，開拓更大市場空間。

排名第二的Apple，其去年第四季出貨量延續下滑趨勢，但降幅有所收斂，iPad Pro因高昂的售價在銷售端面臨壓力，出貨量有所下滑。小米市佔率居第三，主力產品線更迭和地方補貼活動共同推動上季出貨量按年增41%。