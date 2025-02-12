華平板電腦出貨年增4.3%
國際數據公司（IDC）發表季度追蹤報告，2024年全年內地平板電腦市場出貨量為2,985萬部，按年增長4.3%；但單計第四季市場出貨量為786萬部，按年下跌3.7%，主要受庫存影響。去年全年及第四季，內地平板電腦市場出貨量排名第一同為華為；第二及第三位分別為蘋果公司（Apple Inc.）及小米集團(01810)。
IDC中國高級分析師劉雲表示，儘管上季市場出現小幅下滑，但去年全年內地平板電腦市場整體呈現回暖態勢；Apple恢復產品更新的節奏，國產品牌更加快了升級和創新步伐，開拓更大市場空間。
排名第二的Apple，其去年第四季出貨量延續下滑趨勢，但降幅有所收斂，iPad Pro因高昂的售價在銷售端面臨壓力，出貨量有所下滑。小米市佔率居第三，主力產品線更迭和地方補貼活動共同推動上季出貨量按年增41%。
補貼激發產品需求
第四位為榮耀，上季新品頻發帶動出貨量增長；與榮耀並列第四位的聯想集團(00992)季度出貨量按年增10%，產品更新和促銷降價推動消費市場出貨增長，其中旗艦新品YOGA Pad Pro憑藉人工智能（AI）功能上探3,000元人民幣以上市場。聯想於商用市場則憑藉提升服務能力，在整體市場需求疲軟的情況下保持較為穩定的出貨。
報告指出，內地今年1月推出大規模國家補貼政策，平板市場需求將進一步激發，預期3,000元人民幣左右市場上半年將大幅提升，國產廠商可望迎來更大的發展機會。
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