OpenAI拒馬斯克7597億提購

作為OpenAI聯合創始人之一的富豪馬斯克（Elon Musk）及一些投資者，據報早前曾向OpenAI的董事會提交了一份收購提案，作價為974億美元（約7,597億港元）。面對外界的疑問，OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）在社交媒體X（前稱為Twitter）平台上隔空嘲諷馬斯克稱︰「不用了，謝謝，但如果你想的話，我們可以用97.4億美元收購Twitter。」

阿爾特曼刻意用上馬斯克收購該社交平台前的稱呼Twitter而不是X，顯然有意嘲諷對方；而馬斯克則稱呼阿爾特曼為「騙子」。儘管馬斯克是OpenAI的其中一位創始人，但由於與阿爾特曼素有齟齬，於2018年時已退出該公司。由於OpenAI屬於非營利組織控制的公司結構，馬斯克的收購行動很難成功，故此舉背後可能有其他考慮。

馬斯克亦創辦了自己的人工智能（AI）初創公司xAI，惟在聲勢上始終不及領先的OpenAI。

與官員討論DeepSeek調查 另邊廂，中國AI公司DeepSeek對產業的衝擊餘波未了。OpenAI全球事務總監Chris Lehane表示，正與美國政府官員討論及調查DeepSeek是否使用未經授權方式來獲取OpenAI技術，目前已看到一些證據，將會繼續評估。

DeepSeek此前遭質疑使用其他成熟AI模型，去訓練自研AI模型的研發方式有抄襲及竊取他人成果之嫌。不過，亦有意見批評，OpenAI與大多數AI開發商一樣，竊取大量互聯網內容來開發自身AI軟件。