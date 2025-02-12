DeepSeek使用AI晶片成本較美企低三成

內地人工智能（AI）初創DeepSeek以低成本開發出高性能AI模型，引起全球關注，甚至衝擊「AI股王」英偉達（Nvidia）的股價表現，原因是投資者擔心未來對AI晶片的需求將會下降。惟分析指出，DeepSeek的開發成本中，晶片的售價成本只比美國企業低三成左右，這亦意味着DeepSeek的「低成本」主要是體現在其他方面。

由於美國政府限制高端AI晶片對中國出口，因而英偉達在H100圖像處理器（GPU）晶片的基礎上，削減了效能並推出了針對中國市場的「閹割版」H800晶片（如今H800已同樣遭禁止對中國出口）。綜合業內人士的說法，H800的價格比H100低10到30%，具體要視乎採購的渠道以及合約。

積極招聘人才拓AGI領域 據悉，DeepSeek使用了2,000至3,000張H800，開發出了AI模型「V3」，使用的GPU的總價值估算介乎3.8億至7.2億元（人民幣‧下同）之間。當然這些硬件的總價值只有其中一小部分會計入單一AI模型的開發成本，因為這些硬件可以重用，而且相信DeepSeek動用的H800中有不少是透過租賃第三方數據中心的算力。

換言之，DeepSeek的出現未必影響到高階AI晶片的需求。根據DeepSeek的說法，V3的開發費用為557.6萬美元。假設讓AI學習278.8萬小時，每小時費用為兩美元，這個費用與美國的AI模型相比不到十分之一。

另外，目前DeepSeek正積極招聘「通用人工智能」（AGI）領域的專家，展現其迅速擴張的野心，並於內地招聘網頁發布招聘訊息，職位涵蓋數據專家、深度學習研究員、法務，實習生等。

梁文鋒身家可達近萬億 DeepSeek對員工薪酬採取「14薪」，即每年支付14個月薪金，大部分職位起薪點約為兩萬元以上。其中「深度學習研究員」月薪5萬至8萬元，年薪可達112萬元。另外「深度學習研發工程師」年薪可達84萬元。

此外，外媒對7位初創公司創始人及AI專家的調研顯示，DeepSeek的估值從10億美元到最高達1,500億美元不等，若取最高估值計，創始人梁文鋒持股84%價值將達1,260億美元（約9,828億港元），身家超越英偉達的創始人黃仁勳；若取中間估值20億至300億美元，梁的身家可能躋身亞洲頂級科技富豪之列。