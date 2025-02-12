中芯料本季收入再漲35%

參考滙豐上周報告所引用的數據，本季兩項指引都優於市場預期，中芯亦發表與台積電類似的指引──如外部環境無大變化，今年「銷售收入增幅高於可比同業的平均值」。

去年少賺45%遜預期 問題是，中芯利潤增長不屬於股東，去年第四季股東應佔溢利按年倒退38.4%至1.07億美元，這種不同步是去年首見。全年計，純利倒退45.4%，差過市場預期，理由是「投資收益及資金收益下降」。

不過，中芯上季收入22.07億美元，按季增長1.66%，處於指引範圍內，相當於按年增長31.51%，隨着產能擴張，用來計算毛利率的折舊與攤銷開支亦按年升30.85%；儘管產能利潤率按季回落至85.5%，仍交出高於指引範圍的毛利率，按季升1.15個百分點至22.6%。

運用業績公告的數據推算，上季來自電腦與平板的收入按年倒退18.26%，其他應用均有所增長，消費電子飆1.3倍，智能手機升4.93%，就連公認正在消化庫存的工業與汽車，也見收入升41.29%。

工業與汽車需求之弱盡見於德州儀器、意法半導體、英飛凌等晶片公司的業績。同樣自設廠房的安森美（onsemi）步他們的後塵，理應食正ADAS（自動駕駛輔助系統）、電動車和新能源潮流，上季卻見收入按年挫14.64%，其中汽車部門跌18.01%，更指引本季收入按年瀉22.15至27.52%。

格芯預期毛利率續跌 同樣主打成熟製程、服務美國晶片國產化戰略的格芯（GlobalFoundries），上季收入按年跌1.29%至18.3億美元，主要是智能流動設備、汽車與工業物聯網（IoT）拖累，汽車及數據中心有增長，經調整毛利率亦按年縮3.6個百分點至25.35%，經調整利潤按年跌28.08%至2.56億美元。格芯指引本季收入15.5億至16億美元，以中間值計按年微升1.67%，遜預期，經調整毛利率中間值僅約23%，按年縮3.1個百分點。格芯股價於周二美股早段卻曾升逾7%。

不過，中芯的強勢某程度拜中美持續脫鈎所賜。上季美國區於總收入的佔比再跌至8.9%，按年跌6.8個百分點，中國區收入佔比則再升至89.1%，按年升8.3個百分點，亦相當於以內地為主的收入按年飆45.02%。

如是者，中芯去年資本開支仍高達73.3億美元（約571.74億港元），跟2023年差不多，相當於收入的91.28%，這樣的「資本開支強度」恐怕連力攻兩納米製程的台積電都會咋舌。隨着晶片國產化持續，該企去年底月產能再升至94.8萬片8吋晶圓，雖然連台積電一家廠房都不如，但按年升逾17%，預計今年資本開支大致持平。

中芯上季業績摘要