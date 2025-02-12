鮑威爾：未急調整利率 道指早段偏軟

美國聯儲局主席鮑威爾出席參議院聽證會時重申，不急於調整利率。他表示，目前貨幣政策立場已經明顯較以前放鬆，而經濟表現依然強勁，故不需要急於調整政策立場。減息過快、減幅太大都可能會阻礙通脹回落的進展；相反，若太遲減息，會削弱經濟活動和就業。在考慮政策調整時，將會評估未來的經濟數據、不斷變化的前景和風險平衡。

美股3大指數周二早段受壓，道指曾跌150點，報44,319點；標指跌24點，報6,042點；納指跌112點，報19,601點。

智庫建議「超配」美股 貝萊德智庫（BII）報告指出，美股今年開局表現強勁，但貿易緊張局勢不斷升級。該機構認為，只要經濟增長保持穩定，通脹保持可控，股市就可以維持良好表現。強勁的增長動能、穩健的企業獲利、潛在的監管放寬，以及人工智能（AI）主題的發展令該機構保持樂觀，維持對美國股票的「超配」評級。

BII指出，去年第四季度美國企業盈利增長擴大至不同領域，撇除「美股七雄」後的標指成分股的盈利按年增長約5%，市場普遍預計今年將會進一步增長10%。該機構維持對美國長期國債的「低配」。儘管美國財政部表示其目標是降低長年期孳息率，但由於巨額財政赤字和持續的通脹導致債券投資者為風險承擔要求更多的補償，故長期債息料將再次上升。

可口可樂上季多賺11% 企業消息方面，可口可樂公布，去年第四季收入按年增長6.4%至115.44億美元；純利按年增長11.25%至21.95億美元。銷量方面，該公司上季全球銷量按年增長1%，其中拉丁美洲增長3%，亞太地區增長1%，反而是北美沒有增長。集團增長的主要引擎之一是「無糖可樂」（Coca-Cola Zero Sugar），上季銷量大增13%，而去年全年計銷量亦增長9%。

展望今年，該公司預計撇除併購及出售業務影響的內生收入增長介乎5至6%；而匯率因素會導致3至4個百分點的負面收入衝擊。可口可樂股價早段曾升4.78%，報67.64美元。