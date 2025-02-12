會計界籲政府仿美審視開支

新一份財政預算案將於本月26日公布，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會預計，港府2024/25財政年度錄得920億元財政赤字，並提出6項節流，包括建議借鑑美國的做法，設立「政府效率部門」，以檢視政府部門的運作，減少不必要的開支。

該公會會長何家輝表示，面對財赤挑戰和國際形勢瞬息萬變，政府需要就香港的公共財政作全面審視，並採取創新策略，以鞏固香港穩健及可持續的經濟發展，希望政府節流及開源的同時，亦顧及民生所需。

針對長者「兩元乘車優惠」，ACCA建議當局考慮將由現時兩元劃一資助方式改為分級補貼制度，根據票價高低提供優惠。另建議檢視項目補貼的效益，並轉向自籌資金模式；延遲非重點公共項目並檢討支付條款；以及取消個別稅項的一次性寬減。

開源方面，ACCA提議將過剩政府物業商業化，並出售政府固定資產，另外將籃球納入體育博彩範圍，以擴闊政府收入，並對高收入人士實施累進稅制，提高飛機乘客離境稅。

金融業3方面落實改革 另邊廂，財經事務及庫務局表示，香港金融服務業會進一步改革實現更好發展，將連同金融監管機構和業界，共同努力循3方向積極落實有關措施，包括進一步深化金融改革創新，例如已成立工作小組推動吸引國際黃金現貨在香港儲存，發展黃金交易、清算和交割的工作。

該局又指，會拓展金融開放合作，例如今年1月已就設立公司遷冊制度提交修訂條例草案，為外地公司遷冊香港提供簡單便捷的途徑。本港亦會對接國家發展戰略，例如與深圳共同召開深港金融合作委員會，為促進兩地金融市場共同發展提供建議，本周四將舉行下次會議。