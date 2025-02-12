總商會促徵最多5%數碼服務稅

香港總商會新一份財政預算案部分建議

港府財政赤字高企，香港總商會主席陳瑞娟表示，在經濟逆風下，政府要加大力度開源節流，加強競爭力，同時避免對市民及企業造成影響。參照了其他司法管轄區的做法，再次提議向非本地數碼服務供應商徵收數碼服務稅，稅率3至5%。

她解釋，徵稅不但有助提升香港公共財政的韌力，亦可為本地數碼服務供應商創造更公平的稅務環境，期望長遠鞏固香港具前瞻性的國際金融中心地位，將經濟逆風轉化為增長與轉型的機遇。

總商會強調，香港必須設法挽留及吸引人才和企業，加強競爭優勢，建議考慮向回流香港的地區總部提供3年免稅期，另就地區總部的合資格利潤提供優惠稅率，例如8.25%。同時提倡採用公私營合作、推動債券市場發展和人民幣國際化、為低空經濟發展提供稅務優惠、增發政府債券，為長期投資融資。

該會又建議，在下年度賣地表中，推出更多門檻較低的小型地段，以吸引更多發展商和財團參與，降低其財務風險和提升流動性；並取消賣地條件中發展商興建政府或公眾設施的要求。

不贊同公務員減薪 就節流方面，總商會呼籲當局檢討公務員編制和薪酬，以減少服務重疊，將薪酬調整至符合市場水平。陳氏提議，可考慮合併例如引進重點企業辦公室及投資推廣署等職務重疊的機構，以共用資源及削減開支，但不贊同公務員減薪，否則會對私人市場造成連鎖效應，而在決定調整公務員薪酬時，可考慮調整幅度與通脹掛鈎。

就「富人稅」，陳瑞娟表示，目前本港仍在拚經濟，未必是合適時間。雖然本港相關稅率較其他地方低，但不必與其他地方看齊，加上例如從事科技的高收入人士可移居至較低稅率的地方繼續工作，認為目前可作審視。