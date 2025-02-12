產經

年內千五億北水湧港股 飆6倍

港股近期做好，吸引不少資金追捧。 港股近期做好，吸引不少資金追捧。
港股近期做好，吸引不少資金追捧。
港股近日走勢回勇，除了與中國大型人工智能（AI）語言模型DeepSeek冒起有關，內地熱錢流入亦是助力。據外媒統計，今年以來有近1,500億元的資金通過港股通淨投入港股，較2024年同期增6倍左右，金額也未有受到新春假期影響。
騰訊持倉佔逾一成
港交所數據顯示，截至2月10日，北水對騰訊控股(00700)持股比例為11.35%，對小米集團(01810)持股比例達到16.25%。另去年開始正式納入港股通的阿里巴巴(09988)，北水持股佔比為4.83%。
當然在投資世界中，市場有買有賣才有交易，既有好友、又有淡友，究竟港股現時是好友還是淡友佔上風，仍屬未知之數。評級機構標普全球列出截至今年2月7日7個交易日10大沽空港股，分別是萬科企業(02202)、中遠海能(01138)、融創中國(01918)、福萊特玻璃(06865)、藥明康德(02359)、贛鋒鋰業(01772)、中興通訊(00763)、長城汽車(02333)、中軟國際(00354)和微盟集團(02013)，沽空比率介乎9.3至13.8%。
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