年內千五億北水湧港股 飆6倍

港股近日走勢回勇，除了與中國大型人工智能（AI）語言模型DeepSeek冒起有關，內地熱錢流入亦是助力。據外媒統計，今年以來有近1,500億元的資金通過港股通淨投入港股，較2024年同期增6倍左右，金額也未有受到新春假期影響。