Apple傳選阿里開發內地iPhone AI
蛇年新春復市以來，科技股成港股升市領頭羊，市場密切關注科企消息。其中，內媒報道，阿里巴巴(09988)創始人馬雲昨日現身阿里杭州園區，身穿印有阿里公司標誌的黑色外衣，全程微笑並向員工揮手致意，並向在場人士說「新年好」，似乎是刻意要保持曝光率。阿里昨日收報104.9元，跌0.57%，新春復市以來累計升幅達18.79%，兼重返「紅底股」之列。
目前中國有至少3家人工智能（AI）實驗室，除了DeepSeek，阿里是其中之一，旗下阿里雲早前就發布通義千問Qwen 2.5-Max超大規模MoE模型，更號稱優於DeepSeek V3。
富瑞大摩嗌買美圖
昨晚美股時段傳來消息指，蘋果公司（Apple Inc.）已選擇阿里而非DeepSeek，為其中國的iPhone開發人工智能（AI）功能，主要是後者缺乏支持如Apple這樣的大客戶所需的資源，而阿里擁有龐大的消費者數據，尤其是在電子商務和支付習慣方面的優勢，成為當選Apple AI合作夥伴的關鍵。Apple此舉亦顯示其願意遵守中國要求開發本地AI模型的規定，以提振在中國的智能手機銷售。
科技股氣氛好轉，投行亦積極為相關股份發研究報告，趁旺市多發掘上市公司配股融資生意。富瑞發表報告指，美圖公司(01357)預期去年經調整盈利達5.6億至5.9億元人民幣，符合該行預期，當中AI收入貢獻上升，帶挈毛利率好轉；相信DeepSeek的出現將有助提高生產力，故目標價由4.6元上調至5.1元，重申「買入」評級不變。摩根士丹利亦將美圖目標價由4.5元上調至5.4元，評級維持「增持」。該股昨日收報4.59元，升1.77%。
此外，高盛發表研究報告指，看好地平線機器人(09660)作為中國領先的智能駕駛晶片供應商之一；又指由於更多客戶要求高端解決方案，在預期收入及毛利率增加下，上調該企2024至2030年淨利潤預測，並將其目標價由6.1元上調至6.95元。惟該股昨日隨大市調整，收報5.49元，跌8.65%。
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