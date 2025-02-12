Apple傳選阿里開發內地iPhone AI

富瑞大摩嗌買美圖

昨晚美股時段傳來消息指，蘋果公司（Apple Inc.）已選擇阿里而非DeepSeek，為其中國的iPhone開發人工智能（AI）功能，主要是後者缺乏支持如Apple這樣的大客戶所需的資源，而阿里擁有龐大的消費者數據，尤其是在電子商務和支付習慣方面的優勢，成為當選Apple AI合作夥伴的關鍵。Apple此舉亦顯示其願意遵守中國要求開發本地AI模型的規定，以提振在中國的智能手機銷售。