專家樓評：樓花上會救生艇要用趁早

本港樓價由2021年9月歷史高位回落，至今已累跌超過兩成半，部分高位購入樓花物業並選擇建築期付款計劃的買家，現時物業陸續落成及入伙，但因物業的估值顯著下跌，他們申請按揭時將要面對估價不足而需要額外籌錢上會的問題。

為協助這批買家，香港金融管理局早前推出「一次性特別安排」，容許銀行放寬該批買家的按揭成數上限至現時估值的80%。但部分估價下跌幅度較大的物業，仍不足以彌補首期差價。近日有私營按揭公司提供另類高成數按揭計劃，2021至2023年期間以建築期付款計劃購買自用樓花物業的買家，貸款額可高達估價的110%或買入價的90%，並以較低者為準，以協助未能及時籌錢的買家解決上會問題。

舉例說明，買家於2023年以1,500萬元購入一個樓花物業，現時物業即將入伙，買家原先想借70%按揭即1,050萬元，但物業估值下跌兩成至1,200萬元，如透過金管局「一次性特別安排」，最多可借80%按揭即960萬元，但仍需要額外補90萬元的差價；如買家採用私營按揭公司的另類高成數按揭計劃，便可借足原先想申請的貸款金額，即代表買家毋須補額外差價的情況下亦可順利上會，對於欠缺資金的買家而言，此計劃將成為他們的「上會救生艇」。

最長還30年 75減歲數 上述另類高成數按揭計劃所需的申請文件與一般銀行相若，買家可預先準備好稅單、其他入息及負債文件，包括但不限於糧單、薪金入數紀錄、強積金證明等，以節省時間。不過，有意選用的買家亦有幾個事項需要留意，相關計劃的按揭利率約為3.75至4.25厘，最長按揭還款期為30年，並需按75減人齡為準。另外，買家亦需要支付類似按揭保費的參與費，當中有一半可分攤入每月供款中。最後，此計劃為限時推廣，如想申請，建議盡早向大型及專業的按揭中介了解詳情。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦