工商舖消息：力寶中心舖低購入價四成放售

經濟前景未明朗，部分舖位業主以蝕讓價求售。金鐘力寶中心一個三複式舖位放盤，意向價約4.5億元，相比逾7年前購入價折讓接近四成。

第一太平戴維斯指出，該行獲委託以公開邀約形式放售上述物業，截止日期為下月18日。物業包括該廈1樓4號舖、閣樓1層1號單位及閣樓2層部分，由內置電梯及樓梯組成的巨舖，總建築面積約28,712方呎。

該行投資部首席資深董事溫武忠表示，舖位現由銀行租用，是次連現有租約出售，每月租金收入約150萬元，買家可享即時回報。該大型舖位由永倫集團或相關人士持有，2017年購入價約7.29億元。

大圍全幢工廈招標意向7億 工廈物業有全幢放售個案，世邦魏理仕表示，獲業主委託招標出售大圍成運路2至8號橙色空間全幢工業大廈，截標日期為4月9日，意向價約7億元。該廈樓高9層，總建築面積約236,148方呎，物業地下附有車路連接1樓停車場，全層提供18個貨車位。該廈設3塊大型廣告牌，現由大廈知名租戶使用。地契條款容許作倉庫，可轉型為迷你倉業務。

該行香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷稱，該廈鄰近主要幹道，連接各區。