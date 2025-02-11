新盤概況：皇都暫超購24倍 近半內地客
港島新盤連日收票理想，新世界發展(00017)旗下北角皇都，過去3日共接獲逾3,600張入票，按首兩張價單提供143伙計，暫錄超額認購約24倍。集團營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，將短期內上載銷售安排，最快周六首輪公開發售。
她續指，入票客源有約六成來自港島區，整體客源有近半具內地背景，包括上海、廣州及重慶等地。此外，項目昨招標售出32樓B2室，為實用面積1,246方呎四房戶，連同雙車位成交價4,554.57萬元，呎價約36,554元。全盤累計招標售出14伙，套現近5.5億元。至於項目住客會所設施包括宴會廳、戲院、戶外游泳池、健身室等，另有多間銀行為該盤提供按揭。
ONE STANLEY開放參觀22個單位
港島南區豪宅盤加快推售步伐，建灝地產旗下赤柱黃麻角道ONE STANLEY，昨起開放22伙特色分層單位供預約參觀。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，有信心短期內錄得成交，料單位招標價有「驚喜」。
項目昨同時上載最新銷售安排，推出第6座地下B室於周五招標出售，為實用面積1,097方呎三房戶，外連339方呎花園。
皓日兩房買家622萬增購特色戶
特色戶受追捧，恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，早前招標售出3樓H室連平台戶，實用面積289方呎，一房間隔，成交價622.1萬元，呎價約21,526元，另享多項回贈。買家為年輕夫婦，繼早前購入兩房戶後增購。該公司物業銷售主管呂渭源指，全盤累售138伙，套現約12億元。
新盤市場昨單日錄至少16宗成交，嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，招標售出第5座1樓A室，實用面積4,278方呎，四房四套間隔，附裝修及家具，連同雙車位成交價為1.85億元，呎價約43,245元，屬九龍區今年暫錄最大額一手成交。資料顯示，買家可享4.25%的印花稅津貼優惠，即786.25萬元。
長實集團(01113)的同區#LYOS以1,161.7萬元沽出複式D座55號單位，實用面積779方呎，連天台及花園，呎價約14,913元。
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