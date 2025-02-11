新盤概況：皇都暫超購24倍 近半內地客

她續指，入票客源有約六成來自港島區，整體客源有近半具內地背景，包括上海、廣州及重慶等地。此外，項目昨招標售出32樓B2室，為實用面積1,246方呎四房戶，連同雙車位成交價4,554.57萬元，呎價約36,554元。全盤累計招標售出14伙，套現近5.5億元。至於項目住客會所設施包括宴會廳、戲院、戶外游泳池、健身室等，另有多間銀行為該盤提供按揭。