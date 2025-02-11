未補價市況：白居二258萬購富景花園

白居二購買證日期即將屆滿，近日加快入市居屋單位。小西灣富景花園兩房單位減價22萬元後，於未補價第二市場獲同類買家以258萬元購入上車。

中原冼子明表示，上述為10座低層F室，實用面積約484方呎，早前叫價280萬元，年輕買家成功中籤白居二資格，參觀上址後，獲父親協助下承接單位，呎價約5,331元。

天祐苑每呎$5725易手 祥益黃慶德稱，屯門居屋富健花園12座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，今年初叫價390萬元，同區白居二客表示熟悉區內環境，加上搬遷方便，終以338.8萬元購入，累積減幅約13.1%，呎價約5,723元。

該行林家倫指，天水圍居屋天祐苑A座高層13室，實用面積約538方呎，放盤僅一個多月，減價52萬元，同區白居二客約大半年前已開始睇樓，恐樓價回升，終以308萬元承接上址，呎價約5,725元。

綠表客表現積極。中原伍耀祖表示，同區居屋屏欣苑B座高層9室，實用面積約376方呎，兩房間隔，第二市場叫價350萬元，議價後減價11.2萬元，上述同類買家以338.8萬元買入，呎價約9,011元。

該行胡耀祖指，馬鞍山居屋錦泰苑G座中層4室，實用面積約506方呎，叫價約455萬元，議價後於第二市場以435萬元易手，呎價約8,597元。