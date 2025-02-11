上車盤損手湧現

屯門時代輸13% 筲箕灣廣場持11年仍蝕 樓價高位回落，過往曾為上車客「奮鬥目標」的400萬元以下細價單位，近日都成為蟹貨頻頻損手。屯門時代廣場一房戶以272萬元售出，不足一年樓價帳面再跌約13.7%。港島樓價時光倒流，筲箕灣廣場兩房單位成交價僅350萬元，原業主持貨超過11年，帳面仍蝕約36萬元。

撤辣未能帶動樓價回升，反而加快上車盤業主蝕讓掟貨。市場消息透露，上述屯門時代廣場E座中層7室，實用面積約272方呎，曾叫價320萬元，減價48萬元連租約沽出，呎價約一萬元。原業主去年3月以315萬元購入，當時入貨價已較對上2020年成交帳面低85萬元，是次轉手帳面再蝕43萬元。

屯門2月錄逾20宗二手買賣，交投稍為回升，樓價未有支持。消息稱，菁雋高層5室，實用面積約167方呎，開放式間隔，市傳以218萬元易手，呎價約13,054元。原業主2019年購入，持貨逾5年帳蝕84.4萬元，貶值約27.9%。

港島私樓做價跌穿2013年價位。美聯周永業表示，筲箕灣廣場麗怡苑高層F室，實用面積約337方呎，早前於港島東沽貨的用家，議價後承接單位，呎價約10,386元。原業主於2013年10月以約386萬元購入，物業帳面貶值約9.3%。

高爾夫‧御苑8載貶36% 北區半新盤呎價險守萬元。消息指，該區高爾夫‧御苑7座低層開放式單位，實用面積約280方呎，成交價288萬元，呎價約10,286元，近8年帳面跌價逾160萬元或約36.3%。

沙田上車盤近日連環蝕讓，沙田第一城51座兩房戶以378萬元成交，近5年帳蝕149萬元。中原姚枝榮表示，同區河畔花園A座中層7室，售價323萬元，約4年帳面貶值約33.8%。

美孚兩房485萬獲承接 事實上，市區藍籌屋苑做價都跌至「4字頭」。利嘉閣謝國勳稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街19號高層B室兩房戶，叫價510萬元，議價後以485萬元成交，呎價約一萬元，原業主於2017年買入，帳面蝕105萬元。

中原許偉業指，青衣藍澄灣2座低層F室兩房戶，放盤逾一年，累減107萬元，成交價473萬元，呎價約9,693元，約6年帳蝕127萬元，貶值約21.2%。世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門黃金海岸3座中層B室兩房海景戶，以420萬元沽出，呎價僅約7,292元，約6年帳蝕190萬元，跌價約31.1%。