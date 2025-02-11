日本經常帳盈餘萬五億破紀錄

日本財務省公布，該國去年經常帳盈餘達29.3萬億日圓（約1.5萬億港元），按年增長近30%，創1985年有可比數據以來最高，主要受惠於日圓偏軟，提高海外投資回報，來自海外證券及直接投資的初次收入盈餘達到破紀錄的40.2萬億日圓。

晶片製造設備等產品出口旺盛，加上能源進口成本下降，貿易逆差縮小40%，降至3.9萬億日圓。此外，旅遊順差增至5.9萬億日圓，反映入境旅遊蓬勃發展。

SMBC日興證券經濟學家宮前耕也表示，日圓貶值是推動主要所得盈餘大增的關鍵因素。日圓兌美元去年貶值超過10%，日圓走弱，使海外投資收益在匯回本國時大幅增加。

南韓經濟下行風險升 另一邊廂，南韓開發研究院（KDI）一份研究顯示，南韓生產增長放緩、戒嚴事件和彈劾風波尚未平息的情況下，美國新一屆政府成立加劇不確定性，經濟信心進一步惡化，加上消費長期低迷，認為當地經濟下行風險持續增大。韓圜昨日低見1,456.66兌每美元，相當於每萬韓圜低見53.47港元。

日本股市昨日靠穩，日經平均指數先跌後升，最多跌180點或0.46%，及後最多升108點或0.28%，全日收市報38,801點，升14點或0.03%。南韓股市偏軟，南韓首爾綜合指數收報2,521點，跌不足一點或0.03%。

此外，投資管理公司品浩（PIMCO）尋求今年將一隻多資產共同基金的資產規模提高25%至20億美元（約156億港元），押注60：40股債配置策略將吸引更多亞洲投資者。