道指高開318 大行撐未來數年處牛市

儘管近期貿易戰的消息不斷，但美股乃至全球股市似乎未見受到負面衝擊。美股3大指數周一早段向好，道指曾升318點，報44,622點；標指升39點，報6,065點；納指升223點，報19,746點。

法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani表示，全球地緣政治情況依然緊張，惟不確定因素並沒有影響金融資產的價值；法巴香港首席投資策略師譚慧敏表示，目前對美股市場持正面看法，預期美股未來數年仍處於牛市，但可能會迎來更多波動，全年可錄正回報。

看好債券銀行工業股 此外，該行預期，貨幣寬鬆政策將帶動債券、銀行股、工業股、中小企表現，同時看好黃金及槓桿型資產類別，如房地產、私募股權、基礎設施及公用事業股。Bhayani指出，全球經濟增長溫和、通脹逐漸回落到接近央行目標水平、基準利率也穩步下降，讓企業利潤、收入和股權價值都穩定增長。

該行預測美國今年再減息兩次，上下半年各一次，每次0.25厘。譚慧敏稱，在人工智能（AI）發展趨勢下，工業、媒體、行銷和零售等行業中存在間接投資機會，預期在未來12至24個月可受惠於AI相關科技應用推動的生產力提升，電力和數據中心基礎設施及機械人自動化等領域。

麥當勞季績差過預期 企業消息方面，美股最大連鎖快餐店麥當勞公布，截至去年底止一季收入為63.88億美元，按年微跌0.28%，表現差過市場預期。更重要的是，雖然上季該公司全球同店銷售按年增長0.4%，但美國地區卻下跌1.4%，原因是平均消費金額減少，部分被總消費人次增長所抵銷。根據非公認會計準則（Non-GAAP），該公司上季經調整純利為20.35億美元，按年倒退5.12%。

去年10月下旬，美國麥當勞部分地區的「足三両」漢堡包捲入大腸桿菌感染風波，當時一度打擊了該餐廳在當地的業務表現。不過，從這次業績表現可見，似乎客戶平均消費下滑的「消費降級」影響更大。所幸的是，涉及中東、日本等地的國際授權經營市場同店銷售增長4.1%；而包括英國在內的國際經營市場輕微增長0.1%。麥當勞股價早段曾升5.42%，報310.28美元。