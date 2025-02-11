金價越2900關破頂 高盛料回調

避險需求增加，國際金價再創新高，昨日現貨金價曾高見每安士2,911美元，多間大行普遍看好金價進一步衝破3,000美元。投行高盛卻警告，若關稅不確定性消退，金價恐出現技術性回調。

花旗上調金價預測，短期金價預測增7.14%至3,000美元，今年全年上調至2,900美元，6至12個月目標價維持3,000美元不變。該行補充，由於黃金被視為金融資產，美國多個州定為法定貨幣，短期內不會被徵關稅，但若美國總統特朗普初步宣布的關稅計劃未明確排除黃金，或最終納入課稅範圍，美國本土黃金溢價恐飆升。

瑞銀亦將12個月黃金目標價上調至3,000美元。高盛則指，目前美國政策變數高，加上國際央行與投資者對沖需求，支持黃金走勢向上發展。

估華兩千億險資配置黃金 據世界黃金協會（WGC）最新數據，2024年全球黃金需求達4,975噸，第四季需求1,297噸，雙雙創新高。各國央行全年買進1,045噸黃金，投資需求也大增25%，達1,180噸，創下4年新高。

另外，上周國家金融監督管理總局公布，保險資金投資黃金業務試點。市場預期有2,000億元人民幣資金可以配置黃金資產。浙商銀行認為，保險資金以長期保值增值的目標，交易風格穩定，較少頻繁交易，與央行買金模式相似，該長期投資策略如同穩定器，有力支撐金價，並有效抑制市場的短期投機波動，同時有望成為中國境內黃金市場穩定且龐大的配置需求，並且可以很好地彌補由於金價高企消費乏力帶來的需求缺口。