美國債規模或誇大

特朗普估涉欺詐 專家憂美元地位受衝擊 美國政府債台高築，財政不可持續的問題為美元信用添壓。美國總統特朗普甫上任即力推節流措施，並指派億萬富豪馬斯克（Elon Musk）帶領政府效率部（DOGE），負責根除聯邦政府的浪費和資金詐欺行為。特朗普透露，美國政府所背負的債務可能比想像中更少，因為可能有債務償還相關的詐欺行為。可其言論引發市場對美國債務真實性的擔憂，若債務被高估，可能會對全球金融市場和投資者信心帶來重大影響。

根據美國財政部公開數據，截至2月6日，美國的公共債務總額為36.22萬億美元（約282萬億港元），約28.89萬億美元由公眾持有，美國政府內部持有則為7.33萬億美元。特朗普表示，其團隊正在研究美國國債的情況，並說︰「那可能是個有趣的問題，因為可能很多東西都不算數，我們發現一些東西是非常虛假的，因此我們的債務可能比想像要少。」不過，目前尚不清楚其所指的「比想像的要少」，是指美債利息支付，抑或財政部進行的其他政府支出。

特朗普未有說明具體的發現，但暗示馬斯克團隊在檢查財政部數據時發現違規情況，可能導致美國可以不必支付部分款項。與此同時，馬斯克指美國政府內部出現廣泛詐騙，並聲稱每年500億美元福利支出欠缺適當的身份確認，主要涉及向承包商和補助對象的付款，而非債券持有人；暫時無從得知特朗普與馬斯克對外透露的是否指同一件事。

質疑聯儲未遭完整審計 另邊廂，美國地區法官早前發布緊急指令，禁止DOGE從美國財政部取得敏感財政資料，該裁決防止政治委任人員及非財政部官員取得財政部紀錄。

馬斯克在社交媒體上批評有關裁決並指摘司法貪污，又指DOGE及財政部同意多項透明度措施，包括為政府補助分類及對每項補貼提供理據。

除了對聯邦政府內部及司法系統開火之外，馬斯克亦瞄準美國聯儲局。他質疑該局從未接受過完整審計，也從未完全公開其貨幣政策決策，並稱「政府各部門必須對民眾完全透明並負責，無一例外」包括聯儲局在內。

政策變動恐礙經濟增長 在眾多消息滿天飛的背景下，美國10年期國債孳息率周一續於4.5厘附近徘徊，未見明顯方向；美匯指數則曾高見108.44。晉達多資產投資組合經理Alex Holroyd Jones警告，由科技發展、政府政策轉變引起的經濟的變化，可能會打破美元的主導地位。

他舉例指，美國經濟增長由於財政緊縮和移民減少而放緩，中國和歐洲的增長則出現復甦，從而削弱美國增長優勢和相對較高的利率水平。另外，如果DeepSeek之類的人工智能（AI）模型效率得到驗證，則很可能會導致投資要求降低，並在全球範圍內消除技術障礙，間接使能源貧乏的地區和科技落後的地區受益，從而破壞美國的領先地位。

美國公共債務總額續增