法國迎8771億AI投資

人工智能（AI）技術日臻成熟，相關議題成為全球各國競爭發展的新高地。巴黎人工智能高峰會本周一於法國開幕，法國總統馬克龍在峰會前夕表示，私人企業未來幾年將對法國AI產業投資高達1,090億歐元（約8,771億港元）。

歐央行：關稅戰影響全球 其中，法國將與阿聯酋合作，在法國境內建設一個人工智能園區，涵蓋興建法國建設數據中心等，據報該園區投資規模或介乎2,400億至4,000億港元。馬克龍辦公室又稱，投資還來自加拿大布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management），金額涉200億歐元（約1,609億港元），項目預計在2030年開始投入運作。

另邊廂，特朗普發動的「關稅戰2.0」對全球經濟挑戰重重，曾任西班牙財政部長、現任歐洲央行副行長德金多斯（Luis de Guindos）表示，關稅引發的經濟不確定因素，以及對通脹的影響尚未清楚，惟可以肯定的是實施關稅將構成「供給衝擊」，且影響全球經濟增長。

德法股年內漲幅勝標指 要留意是，歐洲股市今年開局升勢不俗，德國DAX指數和法國CAC 40指數年初迄今分別上漲9%和8%，好過美股標普500指數的2.5%。周一德國DAX指數、法國CAC 40指數及英國富時100指數均向好。

分析指，雖然特朗普的關稅戰疑慮仍在，惟現時仍有多項潛在利好因素帶動歐股上漲，包括歐洲政治、經濟和企業盈利前景均有所好轉，另持續3年的俄烏戰爭近來也出現曙光。