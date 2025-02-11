華擬向美科企開刀 設反壟斷調查清單

中美科技競賽打得激烈之際，據報內地正制訂針對美國科技企業的反壟斷調查清單，涉及向蘋果公司（Apple Inc.）、半導體大企博通（Broadcom）以及半導體設計軟件供應商新思科技（Synopsys）等美企「開刀」，從而在關稅等議題上增加談判籌碼。

此外，由於新思科技也有一筆350億美元（約2,730億港元）的收購案有待北京方面批准，分析指這些籌碼同樣可以在美中問題談判中發揮作用。中國外交部發言人昨回應指，不了解具體情況。

SHEIN傳促供應商越南建廠 至於美國總統特朗普宣布對來自中國的貨品再加徵10%關稅後，據報內地時裝電商巨頭SHEIN立刻要求一些中國大型服裝供應商在越南新建產能，並以提高採購價最多30%作為激勵措施之一，以減低新關稅的影響。

消息又指，目前SHEIN向內地供應商提出多項轉移產能優惠條款，除了涉及向越南新生產線的商品提高15至30%採購價，還有承諾採購更大訂單、接受更長生產周期讓供應商建立產能等。不過，有關激勵措施僅適用於供應商建廠的頭幾個月，並非永久提供，同時不清楚供應商在越南設廠後是否會縮減現有的中國產能。SHEIN對此不予置評。