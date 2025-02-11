Omron上財季純利飆4.8倍

日本電子產品公司歐姆龍（Omron），在截至去年12月底止的第三財季，雖然總銷售稍升1.06%至2,051億日圓，但由於毛利率提高和固定成本有效降低，期內純利大幅增加4.83倍至105億日圓（約5.37億港元）。

分部業績方面，期內以工業自動業務（IAB）最為亮麗，營業盈利按年升11.83倍至112億日圓，主因該業務涉及半導體生產，期內訂單增長情況強勁。公司又預期今年首3個月，半導體業務整體持續呈現逐步上升趨勢。特別在日本和亞洲，由於人工智能（AI）相關投資的持續擴大。

至於一般消費者對該公司最熟悉的血壓計產品，屬於衞生保健業務，第三財季營業盈利跌19.6%至55億日圓，主因市場增長呆滯。當中，心血管類產品儘管全球預計會出現溫和增長，但中國個人消費依然低迷，消費者轉向低價產品趨勢仍持續。

明治首3財季賺22億 另一港人熟悉品牌、食品公司明治（Meiji），在截至去年12月底的首3財季，淨銷售8,750億日圓，按年增長5%；營業盈利跌4.7%至664億日圓，純利跌2.9%至436億日圓（約22.3億港元）。公司未有獨立提供第三財季數據，但如果從首3季減中期數字所見，第三季純利為168億日圓，按年跌1.17%。

公司表示，盈利減少主要因為需要為庫存減值，同時醫藥部門的新藥推廣費用上升，以及研究與開發費用增加，導致首3季部門營業盈利大減10.8%至203億日圓。食品部門則面臨原材料上升問題，公司已透過加價來吸收有關影響，另在日本本土亦加強了企業對企業（B2B）的銷售，海外方面則對中國實施盈利增長計劃；首3季食品部門營業盈利增加1.7%至494億日圓。