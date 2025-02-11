華消費弱 資生堂蝕5.5億

日本化妝品品牌巨頭資生堂（Shiseido）去年轉蝕108.13億日圓（約5.53億港元），相對2023年賺217.49億日圓轉虧。雖然很大原因是一些企業改革費用被確認，以及出現128億日圓融資費用撥備，但業績報告特別提到，部分原因是內地消費力不足所致。

在截至去年12月底止的全年，其淨銷售按年僅升1.8%至9,905.86億日圓，營業盈利大跌73.07%至75.75億日圓。中國是資生堂除日本外盈利最多的地區，佔總淨銷售達25.2%，稍低於日本的28.6%，但高於美國的12%，以及歐洲、中東、非洲（EMEA）3地綜合的13.4%。

提到中國業務時，資生堂指出，包括海南島在內的免稅店零售市場繼續面臨挑戰，主因由中國遊客推動的消費支出放緩，坦言：「中國化妝品市場長期低迷」，是受到經濟氣氛惡化、消費支出下降、家庭儲蓄增加等影響。

事實上，中國地區去年淨銷售升0.96%，核心營業盈利更大增76.13%至122.71億日圓。報告內解釋，是因為2023年有福島核電廠廢水排海事件，當年中國人曾拒買日本貨，令基數較低所致。可是該公司去年中國地區銷售實際仍低於2022年達2.21%。

喜茶停加盟申請 拒內捲 內地消費力不足，企業紛紛求變。據報茶飲業界龍頭之一喜茶近日暫停門店加盟申請，指拒絕無意義的門店規模「內捲」（惡性競爭）。公司在內部發布全員郵件指出，產品品牌高度同質化、門店數量供大於求、經營效益普遍下滑的背景下，行業繼續加密擴大規模，可能更多的是對增長、對資本的執念，這既不是用戶需求，也不是合夥人需求，甚至是一種對合夥人的傷害。公司需要努力探索實現品牌與用戶更深度的連接和共鳴。