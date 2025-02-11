台積電上月營收695億升35%

所謂「一石激起千層浪」，中國人工智能（AI）大型語言模型DeepSeek自面世以來廣受關注，連帶台積電昨日公布的上月營運數據備受矚目。這間全球最大晶圓代工企業公布，1月合併營業收入約有2,932.88億元新台幣（約695億港元），按月增加5.43%，按年上升35.91%，同時重申今年首季毛利率介乎57至59%。另市傳OpenAI準備於今年上半年將自研AI晶片設計交由台積電製造。

料首季地震損失12億 台積電又提及，由於上月底台灣經歷地震，影響了一定數量正在量產的晶圓，所以導致首季合併營收預期貼近250億至258億美元下限。至於地震對晶圓生產構成的影響，該企初步估計扣除保險理賠後約為53億元新台幣（約12億港元），將於今年首季確認。

至於晶片設計大廠聯發科技昨也公布1月合併營收數據，創歷年同期新高，收入有511.44億元新台幣（約121億港元），按年和按月各增14.94%和22.69%，相信是客戶為避免關稅提早出貨有關。

另短影片平台抖音及TikTok母公司字節跳動最新推出自研豆包大模型團隊，聯同北京交通大學及中國科學技術大學共同開發的視頻生成實驗模型「VideoWorld」正式開源，首次實現毋須依賴語言模型即可認知世界。