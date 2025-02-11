中國車企爭食智駕大茶飯

比亞迪昨晚舉行發布會宣布「全民智駕」，售價10萬元（人民幣‧下同）以上的車型一律搭載最新發布的「天神之眼」高階智能駕駛系統，10萬元以下的也多數會有，號稱感知元件是同級智駕系統最多，晶片算力則領先。該企亦跟風多家中國企業，把汽車智能系統架構「璇璣」接入DeepSeek。

王傳福：未來3年智駕不可少 董事長王傳福稱，今年將成為「智駕普及元年」，比亞迪開創「全民智駕」的底氣是中國擁有全球最大的車雲數據庫、研發工程師團隊和新能源汽車產能，「2025年買車看智駕，未來兩至3年智駕將成為必不可少的配置，沒有安全智駕的車將成為少數派。」

「天神之眼」分A、B、C級，A最勁，搭載於仰望跑車，會上片段顯示一輛無人駕駛的仰望U9在夜間全憑「天神之眼」在賽車跑道掟彎，炫技「動態路徑規劃算法」。另一片段顯示，一般車款也能做到入線、爬頭、避開死車與行人等，差在司機不碰軚盤。

吉汽也密謀以智能駕駛食大茶飯。吉汽星睿大模型與DeepSeek完成「深度融合」後，據報下月初對外發布重磅AI化戰略，本年會全面擁抱AI，加快端對端語音大模型、AI數碼底盤、高價值智能駕駛等最新AI技術「上車」。

他又預告今日開始披露電動跑車SU7 Ultra挑戰全國專業賽道的結果。即使有傳小米自研晶片計劃量產時間或被迫推遲至明年，小米股價昨再飆3.06%，創43.75港元的收市新高，不像比亞迪僅升0.06%或吉汽平收作結。

鞏旻相信，中國乘用車今年銷量會有小幅增長，尤其在下半年，出口增長會放緩但不至於拖後腿，因為中國汽車品牌在南半球的銷售渠道和品牌認知尚在提高。

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