滬深股3連揚 人幣3周最弱

儘管美國總統特朗普對全球進口鋼和鋁加徵高額關稅令美元走強，人民幣匯價進一步受壓，但資金對中國資產的興趣也持續有修復迹象，滬深股市連續3個交易日做好。

滬綜指以接近即市高位的3,322點收市，升0.56%；深成指升0.52%，收報10,631點；深圳創業板指數升0.44%，收報2,183點。滬深兩市總成交額1.73萬億元人民幣。

反映官方意願的人民幣中間價調低8點子至7.1707（兌每美元‧下同），在岸價收報7.3077，較上周五跌188點子，創3周新低，離岸價則低見7.3176，跌157點子。分析相信，以美元持續強勢，中美貿易戰未見降溫，人民幣短期內或進一步下試交易區間下限。

擴外商在華投資範圍 國務院昨日的常務會議審議通過《2025年穩外資行動方案》，提到「要拿出更多務實管用舉措穩存量、擴增量」，落實全面取消製造業領域外資准入限制要求、擴大鼓勵外商投資產業範圍等，並要持續打造「投資中國」品牌。

谷內需也是中央經濟工作的重中之重。國家發改委數據顯示，新年期間（1月28日至2月4日），汽車、家電及手機等數碼產品等的以舊換新銷量達860萬套，銷售額逾310億元（人民幣‧下同），家電和手機銷售收入按年升1.66倍及1.82倍。商務部數據公布，1月20日推出家電「以舊換新」及數碼產品補貼後，截至上周六有超過2,009萬名消費者申請逾2,500萬部手機等數碼產品購新補貼。下一步將督促各地優化申領流程、擴大參與範圍。

國常會昨稱，要推動大宗消費更新升級，加大消費品「以舊換新」支持力度，「更好滿足住房消費需求，延伸汽車消費鏈條」，並「人工智能+消費」等。